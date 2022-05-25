Бухарест, 25 мая, 2022, 19:47 — ИА Регнум. Правительство Румынии объявило о введении в действие единой электронной системы Ro-ALERT-Missing Child, с помощью которой специальные службы страны будут уведомлять население о пропавших детях.

Цитата из х/ф «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна». Реж. Станислав Говорухин. 1981. СССР Дети в пещере

Об этом 25 мая со ссылкой на заявление Департамента социальной политики при румынском правителльстве сообщает бухарестская газета Jurnalul. Согласно официальной информации, указанная система работает в виде приложения для смартфона.

Каждый желающий, скачавший соответствующее приложение, сможет принять участие в поисках того или иного потерявшегося ребенка. При этом потенциальный волонтёр получит возможность оперативного общения с представителями полиции и сотрудниками социальных служб.

Для реализации новой программы из государственного бюджета Румынии выделено более $100 тыс. В дальнейшем планируется обновление системы и модернизация условий ее работы.