Певице Наргиз надолго запретили въезд в Россию
Москва, 25 мая, 2022, 19:43 — ИА Регнум. Певице Наргиз Закировой запретили въезжать на территорию России до 2072 года, сообщает 25 мая Starhit.
Уточняется, что накануне, 24 мая, она вернулись из Узбекистана в Москву, но её в страну не впустили. Как сообщил адвокат певицы Бахром Исмаилов, он получил соответствующее постановление.
По его словам, певице пришлось лететь обратно в Узбекистан. Комментируя случившееся, юрист сообщил:
По словам адвоката, певица не слишком удивилась. Он подчеркнул, что его «подопечная остаётся верна своей гражданской позиции». Никакого уголовного дела против неё не заведено.
По данным телеграм-канала SHOT, певице отказали во въезде «из-за проблем с документами». Наргиз улетела в Ташкент сегодня, 25 мая. В интернете ранее она высказывалась против спецоперации ВС РФ на Украине.