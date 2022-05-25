Москва, 25 мая, 2022, 19:43 — ИА Регнум. Певице Наргиз Закировой запретили въезжать на территорию России до 2072 года, сообщает 25 мая Starhit.

Равиль Иткулов Певица Наргиз

Уточняется, что накануне, 24 мая, она вернулись из Узбекистана в Москву, но её в страну не впустили. Как сообщил адвокат певицы Бахром Исмаилов, он получил соответствующее постановление.

По его словам, певице пришлось лететь обратно в Узбекистан. Комментируя случившееся, юрист сообщил:

«У меня есть решение о запрете въезда на 50 лет. Это стандартный запрет, который получают публичные лица, осуждающие спецоперацию [ВС РФ на Украине]. Вот и в отношении Наргиз Закировой было вынесено данное ограничение».

По словам адвоката, певица не слишком удивилась. Он подчеркнул, что его «подопечная остаётся верна своей гражданской позиции». Никакого уголовного дела против неё не заведено.

По данным телеграм-канала SHOT, певице отказали во въезде «из-за проблем с документами». Наргиз улетела в Ташкент сегодня, 25 мая. В интернете ранее она высказывалась против спецоперации ВС РФ на Украине.