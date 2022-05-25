Кисловодск, Ставропольский край, , 19:41 — REGNUM В Ставропольском крае установлен подозреваемый в повреждении стелы на въезде в город Кисловодск. Задержанный облил её краской. Он также испортил таким же образом баннер, установленный в знак поддержки Вооруженных сил РФ, которые защищают интересы России в ходе спецоперации на Украине, сообщили 25 мая в пресс-службе МВД по региону.

Вандал *Bitch Cakes*

Из подробностей инцидента известно, что 14 мая буква «V» в названии города-курорта Кисловодска, а также баннер с надписью «Кавказ Zа наших» облиты красной краской. При проверке камер видеонаблюдения было установлено, что совершил этот акт вандализма 51-летний житель Предгорного округа.

По месту жительства задержанного были обнаружены банки с краской. Подозреваемый признался, что подготовил лампочки с краской и обливал ими символы и баннеры, установленные в Кисловодске и Пятигорске в поддержку ВС РФ. По данному факту составлены административные протоколы. Виновному грозит штраф до 30 тыс. рублей или задержание сроком на 15 суток.