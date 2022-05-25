Москва, 25 мая, 2022, 19:39 — ИА Регнум. Средняя цена на литр бензина в России за неделю с 13 по 20 мая снизилась на четыре копейки и составила 50,67 рубля. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Цитата из х/ф «Королева бензоколонки». Реж. Алексей Мишурин, Николай Литус. 1962. СССР АЗС

Цена на дизельное топливо за этот период также снизилась на четыре копейку и составила 54,46 рубля за литр.

По состоянию на 20 мая средняя цена на литр бензина марки Аи-92 составила 47,28 рубля, марки Аи-95 — 51,34 рубля, марки Аи-98 и выше — 60,15 рубля.

Согласно данным Росстата, в течение недели снижение цен на бензин наблюдалось в 22 субъектах Федерации. Наиболее значительно он подешевел в Коми — на 4,3%, Ненецком автономном округе — на 1,7%. Рост цен зафиксирован в Туве — на 0,2%, Адыгее — на 0,1%.

В Москве цены на бензин за неделю в среднем не изменились, в Санкт-Петербурге — снизились на 0,1%.