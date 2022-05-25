Москва, 25 мая, 2022, 20:54 — ИА Регнум. Казахстанский политзаключенный Ермек Тайчибеков получил высланные ему доброжелателями письма и бандероли в ходе организованного сторонниками флешмоба «Поздравь политзаключённого с 9 мая», о котором ранее сообщало ИА REGNUM. Об этом рассказал адвокат Тайчибекова Галым Нурпеисов.

Фото со страницы vk.com Ермек Тайчибеков

«Ермек выражает огромную благодарность всем, кто откликнулся на призыв организаторов и решил его поддержать письмами и посылками. Он получил все письма, за исключением одного, не пропущенного цензурой — вероятно, из-за того, что там упоминалась организация «Другая Россия». Представители этой организации несколько раз пикетировали посольство Казахстана в Москве с требованием освободитьЕрмека Тайчибекова», — заявил адвокат.

Напомним, что блогер и пророссийский симпатизант Ермек Тайчибеков был приговорён судьёй Ауэзовского суда г. Алматы Дианой Джузбаевой к 11 годам заключения после интервью одному из российских изданий.