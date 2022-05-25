Вашингтон, , 19:31 — REGNUM По ожиданиям экспертов, фильм «Топ Ган: Мэверик» за первые четыре дня проката соберёт в США $92 — $100 млн. Об этом 25 мая пишет Deadline.

«Мэверик» в исполнении Тома Круза Рекламный постер фильма «Top Gun». 1986

Как отмечает издание, мировые сборы картины могут собрать $180 млн за первый уик-энд. Это станет лучшим дебютом в карьере Тома Круза, который исполнил главную роль в «Топ Ган: Мэверик».

ИА REGNUM напоминает, что мировая премьера «Топ Ган: Мэверик» состоится 27 мая 2022 года. Картина является продолжением фильма «Лучший стрелок» 1986 года.

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