Галац, Румыния, 25 мая 2022, 19:29 — REGNUM В городе Галац на юго-востоке Румынии в дорожно-транспортное происшествие попал школьный автобус. Об этом 25 мая сообщает бухарестская газета Jurnalul.
По предварительным данным, инцидент произошел на одном из городских проспектов, когда перевозивший учеников автобус врезался в легковой автомобиль.
Жертв и пострадавших нет. Обоим транспортным средствам причинен значительный ущерб. Ведется расследование обстоятельств ДТП.
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