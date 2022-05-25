Галац, Румыния, 25 мая, 2022, 19:29 — ИА Регнум. В городе Галац на юго-востоке Румынии в дорожно-транспортное происшествие попал школьный автобус. Об этом 25 мая сообщает бухарестская газета Jurnalul.

Wokandapix Школьный автобус

По предварительным данным, инцидент произошел на одном из городских проспектов, когда перевозивший учеников автобус врезался в легковой автомобиль.

Жертв и пострадавших нет. Обоим транспортным средствам причинен значительный ущерб. Ведется расследование обстоятельств ДТП.