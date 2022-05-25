В Румынии в ДТП попал автобус со школьниками
Галац, Румыния, 25 мая, 2022, 19:29 — ИА Регнум. В городе Галац на юго-востоке Румынии в дорожно-транспортное происшествие попал школьный автобус. Об этом 25 мая сообщает бухарестская газета Jurnalul.
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Школьный автобус
По предварительным данным, инцидент произошел на одном из городских проспектов, когда перевозивший учеников автобус врезался в легковой автомобиль.
Жертв и пострадавших нет. Обоим транспортным средствам причинен значительный ущерб. Ведется расследование обстоятельств ДТП.