Улан-Батор, , 19:27 — REGNUM Монголия намерена с 1 июня возобновить авиасообщение с Китаем. Соответствующее решение принято на заседании правительства 25 мая. Монголия приостанавливала сообщение с КНР в целях борьбы с пандемией в январе 2020 года.

Монголия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По данным пресс-службы правительства, с 1 июня 2022 года Монголия откроет воздушную границу с КНР и рейсы в Гуанчжоу и Хух-Хото будут выполняться в раз неделю. Также монгольская авиакомпания будет совершать рейсы в Хайлар и Маньчжурию раз в месяц.

Также глава правительства Монголии поручил министру иностранных дел и министру образования и науки организовать отправку монгольских студентов, которые учатся в Китае, в КНР до сентября 2022 года.

Сухопутные границы между странами остаются закрытыми для пассажиров. Дата отмены ограничений неизвестна.