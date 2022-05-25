Пятигорск, Ставропольский край, 25 мая 2022, 19:27 — REGNUM В Ставропольском крае пропали двое подростков. Один из них — 15-летний Вадим Г. Он ушел из дома 24 мая и не вернулся. В этот же день не вернулась домой из школы 14-летняя Яна С. О пропаже детей сообщил в своем телеграм-канале мэр Пятигорска Дмитрий Ворошилов.
Местонахождение пропавших устанавливает полиция. Им помогают члены поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» по Ставропольскому краю.
МВД обратилось с просьбой оказать помощь всех, кто может что-то знать о местонахождении детей, сообщить в отдел полиции по городу Пятигорску.
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