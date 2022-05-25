Архангельск, , 19:26 — REGNUM Депутаты Архангельской городской думы рассмотрели законопроект, согласно которому предпринимателям, выступающим против спецоперации на Украине, могут отказать в заключении муниципальных контрактов.

Администрация Архангельска Https://vk.com/id40615930

С законодательной инициативой выступил депутат Ростислав Васильев (КПРФ).

« После того как было принято решение о спецоперации, появились представители так называемой «пятой колонны», которые стали уничижительно отзываться о российских военнослужащих, гражданах и представителях власти в Российской Федерации. Неприемлемо, когда из бюджетных денег — муниципальных, областных, федеральных — выплачиваются суммы тем, кто публично высказывается против (спецоперации — ред.), — добавляет он. — Давление, которое я чувствую по отношению к этому законопроекту, предполагает, что такие лица есть и у нас», — цитирует депутата 29.ru.

Законопроект поддержали лишь 3 из 24 депутатов, присутствовавших на сессии.

Как сообщало ИА REGNUM, лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян заявил, что власть должна перестать обласкивать противников спецоперации.