Нью-Йорк, США, 25 мая 2022, 19:25 — REGNUM Украинским военным их командование приказывает стрелять в мирных жителей, заявил 25 мая на заседании СБ ООН российский постпред Василий Небензя.
Он указал на цинизм украинских властей, ярко проявившийся в ходе последних событий. То же касается и морального облика ВСУ.
Российский дипломат добавил, что виновных в преднамеренном нападении на гражданских лиц, а также в их гибели в результате неизбирательного и непропорционального применения силы будут судить.
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