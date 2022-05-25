Нью-Йорк, США, 25 мая, 2022, 19:25 — ИА Регнум. Украинским военным их командование приказывает стрелять в мирных жителей, заявил 25 мая на заседании СБ ООН российский постпред Василий Небензя.

Minpromtorg.gov.ru Василий Небензя

Василий Небензя «Имеются многочисленные признания пленных солдат ВСУ в том, что они имели приказ стрелять по мирным жителям и не брать российских военнослужащих в плен».

Он указал на цинизм украинских властей, ярко проявившийся в ходе последних событий. То же касается и морального облика ВСУ.

Российский дипломат добавил, что виновных в преднамеренном нападении на гражданских лиц, а также в их гибели в результате неизбирательного и непропорционального применения силы будут судить.