Челябинск, 25 мая, 2022, 19:22 — ИА Регнум. В Челябинской области местный житель осуждён за разбой и убийство. Об этом сообщает облсуд.

Cleper.ru Суд

Ранее присяжные признали гражданина 1965 года рождения виновным в совершении этих преступлений. По данным следствия, он якобы в составе группы лиц был причастен к убийству бизнесмена в его доме. Преступление было совершено в 2013 году.

По горячим следам задержать преступников не удалось, и тогда силовики пошли на хитрость. Они попросили местных жителей принести свои карабины на проверку. И карабин подсудимого их заинтересовал. Ему вменили убийство и разбой. Суд назначил гражданину 17 лет и 6 месяцев колонии строгого режима, оштрафовал на 200 тыс. рублей и обязал взыскать компенсация морального вреда в размере 1,8 млн рублей.

Ранее гражданину уже выносили обвинительные приговоры. Однако они были обжалованы.