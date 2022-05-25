Нижний Новгород, 25 мая, 2022, 19:21 — ИА Регнум. Болельщиков футбольного клуба «Зенит» после матча в Нижнем Новгороде привлекли к административной ответственности. Задержанным выписали штрафы, несколько человек задержали на несколько суток. Об этом сообщили в объединенная пресс-служба (ОПС) судов общей юрисдикции региона 25 мая.

Андрей Пронин ИА REGNUM Болельщики «Зенита»

По данным пресс-службы, в день проведения матча с футбольным клубом «Нижний Новгород» фанаты клуба из Санкт-Петербурга «массово передвигались по Канавинскому мосту, создавая при этом помехи движению пешеходов и автомобилей».

«Полицейские задержали 47 человек. На них был составлен 51 протокол. Нижегородский райсуд рассмотрел 41 материал по 20.2.2 КоАП РФ и три материала по ч.1 ст. 19.3 КоАП РФ. По ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП РФ гражданам выписали штрафы от 10 до 13 тысяч рублей. Двух человек арестовали на срок двух и пяти суток. По ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ болельщикам выписали штрафы на 2 тысячи рублей», — цитирует ведомство портал NewsNN.