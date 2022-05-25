Казань, , 19:25 — REGNUM В Татарии 25 мая прошло заседание на тему строительства восьмого этапа скоростной трассы М-12 и автодороги М-7. Перед совещанием объекты с воздуха осмотрел глава республики Рустам Минниханов, сообщает пресс-служба руководителя региона.

Строительство трассы M-12 Mintrans.gov.ru

В целом возведение инфраструктурного объекта идет по графику, работы организованы круглосуточно, заявил представитель правления госкомпании «Российские автомобильные дороги» Марс Газизуллин.

С его слов, протяженность восьмого этапа строительства скоростной автодороги М-12 участка 663 по 729 км составляет 71 км. Участок полностью проходит по территории Татарии. Стоимость строительства объекта превышает 168 млрд рублей, работы произвели на сумму 40 млрд 276 млн рублей.

Планируется возведение 41 искусственного сооружения, на 24 их них уже ведутся работы, включая мост через реку Волга длиной более 3,3 км. На мостовом сооружении возводятся капитальные опоры и выполняют надвижку пролетного строения. На сегодняшний день надвинуто 4752,29 тонн металлоконструкций. Также предусмотрено строительство 22 водопропускных труб, из них девять уже закончено. Для перехода под будущей трассой построили железобетонные тоннели. На строительстве участка автодороги М-12 задействовано 712 единиц техники и 1948 работников, а также 33 единицы флота.

Возведение дороги-обхода городов Нижнекамска и Набережные Челны ведется в три этапа. По первому этапу проектную документацию рассматривает Главгосэкспертиза. По третьему — получено положительное заключение экспертизы РФ. К строительству приступят, когда определят подрядную организацию и заключат контракт.

Строительно-монтажные работы проходят на втором этапе протяженностью 23,7 км. Здесь идет подготовка территории, возводятся производственные базы, завозятся материалы. На объекте устроено порядка 40% от всего объема насыпи, или 937 тыс. кубометров. Параллельно строят семь водопропускных труб из 30 предусмотренных проектом. Сооружение опор ведется на семи мостах. На данном объекте задействовали 144 единицы техники и более 300 рабочих.

Минниханов подчеркнул, что новая дорога позволит разгрузить проезд по плотине Нижнекамской ГЭС и значительно улучшит транспортную доступность в республике.

ИА REGNUM ранее сообщало, протяженность трассы М-12 на территории Чувашии составляет 94 км. Она проходит через шесть муниципальных районов.

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