Нижний Новгород, , 19:17 — REGNUM В Нижнем Новгороде насчитывается 425 недостроенных муниципальных объектов. Об этом стало известно на заседании городской думы сегодня, 25 мая.

Недострой Дарья Антонова © ИА REGNUM

По словам представителей департамента финансов мэрии столицы Приволжья, на возведение этих зданий уже успели потратить в общей сложности 37,8 млрд рублей, выделенных из бюджета.

Участники заседания отметили, что основанием для списания муниципальных недостроев может послужить отсутствие возможностей для их приватизации.

Поэтому в ближайшее время администрация города определит функциональные отраслевые органы, на которые будут возложены обязанности по ведению адресно-инвестиционного перечня, а также разработка критериев и возможностей реализации плана мероприятий по дальнейшему использованию объектов незавершенного строительства.

В итоге депутаты нижегородской городской думы поддержали идею о необходимости сноса объектов незавершенного строительства, чтобы в дальнейшем эффективно использовать занятые ими земельные участки.