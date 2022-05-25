Нижний Новгород, 25 мая, 2022, 19:17 — ИА Регнум. В Нижнем Новгороде насчитывается 425 недостроенных муниципальных объектов. Об этом стало известно на заседании городской думы сегодня, 25 мая.

Дарья Антонова ИА REGNUM Недострой

По словам представителей департамента финансов мэрии столицы Приволжья, на возведение этих зданий уже успели потратить в общей сложности 37,8 млрд рублей, выделенных из бюджета.

Участники заседания отметили, что основанием для списания муниципальных недостроев может послужить отсутствие возможностей для их приватизации.

Поэтому в ближайшее время администрация города определит функциональные отраслевые органы, на которые будут возложены обязанности по ведению адресно-инвестиционного перечня, а также разработка критериев и возможностей реализации плана мероприятий по дальнейшему использованию объектов незавершенного строительства.

В итоге депутаты нижегородской городской думы поддержали идею о необходимости сноса объектов незавершенного строительства, чтобы в дальнейшем эффективно использовать занятые ими земельные участки.