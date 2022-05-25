Москва, , 19:15 — REGNUM Потребительские цены в России за период с 14 по 20 мая снизились в среднем на 0,02% после роста на 0,05% в предыдущую неделю. Об этом сообщает Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Инфляция Иван Шилов © ИА REGNUM

Отметим, что недельная дефляция в стране фиксируется впервые с середины августа 2021 года.

За период с начала мая, согласно оценке Росстата, потребительские цены выросли на 0,13%, а с начала текущего года — на 11,82%.

За отчётную неделю в России снизились цены на куриные яйца — на 3,6%, сахар-песок — на 0,8%, свинину и мясо кур — на 0,3%, мороженую рыбу и макаронные изделия — на 0,2%, стерилизованное молоко и пшеничную муку – на 0,1%.

Одновременно с этим маргарин и поваренная соль подорожали на 0,8%, черный чай — на 0,7%, сосиски и сардельки, сычужные сыры и подсолнечное масло — на 0,6%, вареные колбасы, сметана, рис и печенье — на 0,5%, шоколадные конфеты — на 0,4%, говядина, гречневая крупа и пшено — на 0,3%, баранина, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки, вермишель — на 0,2%, полукопченые и варено-копченые колбасы, сливочное масло, ржаной хлеб и водка – на 0,1%.

Цены на плодоовощную продукцию снизились в среднем на 1,4%, в том числе огурцы стали дешевле на 9,4%, белокочанная капуста — на 6,2%, помидоры — на 4,3%, свекла — на 2%, морковь — на 0,8%. В то же время репчатый лук подорожал на 3,4%, картофель — на 2,8%, яблоки – на 2%, бананы – на 0,9%.

Зафиксирован рост цен на отдельные виды непродовольственных товаров первой необходимости. Так, спички стали дороже на 1,8%, туалетное мыло — на 1,5%, хозяйственное мыло — на 1,0%, туалетная бумага, зубные пасты и щетки — на 0,7%, женские гигиенические прокладки — на 0,5%, пеленки для новорожденных — на 0,4%, сухие корма для домашних животных — на 0,3%, детские подгузники — на 0,2%, стиральные порошки — на 0,1%.

Цены на автомобильный бензин и дизельное топливо за неделю снизились в среднем на 0,1%.