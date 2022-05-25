Москва, 25 мая, 2022, 20:42 — ИА Регнум. России нужно вывезти русское население из стран Туркестана и ввести в их отношении визовый режим в случае атаки исламистов из Афганистана. Об этом 25 мая заявил ИА REGNUM кандидат исторических наук, доцент факультета международных отношений, политологии и зарубежного регионоведения РГГУ Вадим Трухачёв.

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«России в случае атаки на страны Средней Азии со стороны Афганистана следует предпринять ряд мер», — заявил эксперт.

По мнению политолога, нужно предпринять следующие меры: первое — немедленно ввести визы со всеми этими странами, кроме Казахстана. Второе — немедленно вывезти оттуда всех русских. Третье — жёстко проверить выходцев из этих стран в России и вернуть на родину мужчин призывного возраста. Четвёртое — укрепить границу с Казахстаном. Пятое — оказать этим странам военно-техническую помощь.

«Военная помощь нужна, чтобы исламисты не смогли осуществить захват власти. Исламисты у власти в этих странах России всё же не нужны», — заявил эксперт.

Напомним, что в Казахстане в январе 2022 года был подавлен при участии сил ОДКБ исламистский мятеж.