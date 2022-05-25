Рио-де-Жанейро, Бразилия, 25 мая 2022, 19:10 — REGNUM До 25 человек увеличилось число погибших в ходе полицейского рейда в Рио-де-Жанейро (Бразилия), передаёт 25 мая Globo.
Напомним, операция силовых структур в одной из фавел города началась накануне, 24 мая, с целью пресечь деятельность бандитов группировки Comando Vermelho.
Ранее было объявлено, что в ходе этой спецоперации погиб 21 человек и ещё пять получили ранения.
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