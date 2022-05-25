Рио-де-Жанейро, Бразилия, 25 мая, 2022, 19:10 — ИА Регнум. До 25 человек увеличилось число погибших в ходе полицейского рейда в Рио-де-Жанейро (Бразилия), передаёт 25 мая Globo.

Цитата из х/ф «Место встречи изменить нельзя». Реж. Станислав Говорухин. 1979. СССР Бандит сдается

Напомним, операция силовых структур в одной из фавел города началась накануне, 24 мая, с целью пресечь деятельность бандитов группировки Comando Vermelho.

Ранее было объявлено, что в ходе этой спецоперации погиб 21 человек и ещё пять получили ранения.