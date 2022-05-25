Вашингтон, 25 мая, 2022, 19:08 — ИА Регнум. Актёр из сериала «Эйфория» Джейкоб Элорди встречается с видеоблогером Оливией Джейд (Оливия Джейд Джаннулли). Об этом сообщило Us Weekly, ссылаясь на свои источники.

Скриншот с YouTube Джейкоб Элорди

По данным СМИ, Элорди и Джаннулли состоят в отношениях на протяжении пяти месяцев. «Они оба недавно разошлись, так что ни к чему серьезному они не торопятся», — объснил источник.

ИА REGNUM напоминает, что в период с 2020 по 2021 год у Джейкоба Элорди был роман с моделью Кайей Гербер. После их расставания, в декабре 2021 года появились слухи, что артист состоит в отношениях с блогером Оливией Джейд.