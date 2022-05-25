Лондон, 25 мая, 2022, 19:08 — ИА Регнум. Как сообщает издание The Telegraph, руководство лондонского «Челси» выделит главному тренеру основной команды Томасу Тухелю 200 миллионов фунтов на летние трансферы.

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Главные цели лондонского клуба — 23-летний центральный защитник «Севильи» и сборной Франции Жюль Кунде и 20-летний универсальный защитник «Ред Булл Лейпцига» и сборной Хорватии Йошко Гвардиол.

Также в трансферном списке «Челси» находятся Пау Торрес из «Вильярреала», Хосе Мария Хименес из «Атлетико» и другие.

В прошлом сезоне испанской Примеры 2021/22 Жюль Кунде принял участие в 32-х матчах регулярного чемпионата, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей. Также французский защитник получил две желтые и две красные карточки.