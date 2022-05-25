Сургут, Югра, 25 мая, 2022, 19:08 — ИА Регнум. В Сургуте стоимость школьного питания выросла на 11 рублей. Об этом сообщает газета «Сургутская трибуна».

Екатеринбург.рф Школьное питание

Из городского бюджета были выделены дополнительные средства на индексацию стоимости школьных обедов. Цена бюджетного питания на одного ребёнка составила в апреле 55 рублей в день. Такую же сумму предварительно городскими депутатами решено одобрить и на следующий учебный год.

У родителей есть возможность разнообразить меню ребёнка-школьника — доплатить 91 рубль и обеспечить таким образом обедом за 146 рублей, заявила в гордуме директор департамента образования Ирина Замятина. По её словам в Сургуте доплачивают лишь 25% родителей школьников, не имеющих права на льготы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, тюменских школьников с мая кормят мороженым и буду кормить этим лакомством в летних пришкольных лагерях.