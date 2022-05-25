Москва, , 19:05 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин навестил военнослужащих, получивших ранения в ходе специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. В одной из палат он пообщался с разведчиком из Кабардино-Балкарии, получившим ранение в живот.

Путин и Донбасс Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Путин поинтересовался, где у военнослужащего семья и хочет ли он продолжать службу. В ответ на это разведчик рассказал, что его семья — жена и дети — живут в Кабардино-Балкарии. Там же проживают и его родители. В ответ на вопрос о службе раненый ответил, что хочет продолжать служить.

«Хотите служить? Будете, обязательно», — заверил его президент.

Он также передал привет родителям раненого и пожелал скорейшего выздоровления.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 мая президент России Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу посетили Центральный военный клинический госпиталь имени П. В. Мандрыка, где навестили раненных в ходе спецоперации военнослужащих России.