Ливерпуль, Великобритания, 25 мая, 2022, 19:05 — ИА Регнум. 29-летний фланговый нападающий «Ливерпуля» и сборной Египта по футболу Мохаммед Салах заявил, что останется в английском клубе на следующий сезон.

Fifa.com Мохамед Салах

«Я не концентрируюсь на контракте. Совсем не хочу быть эгоистичным. Это важная неделя для нас. Я просто сосредоточен на команде и желании снова выиграть Лигу Чемпионов», — сказал нападающий «мерсисайдцев».

В завершившемся сезоне Английской Премьер-лиги 2021/22 Мохаммед Салах принял участие в 35-ти матчах регулярного чемпионата, в которых отметился 23-мя забитыми мячами и 13-ю результативными передачами. В рамках Лиги Чемпионов УЕФА египтянин набрал 10 (8+2) очков по системе гол+пас.