25 мая 2022 | Время чтения 6 мин

«Беженцы с Украины и из Донбасса в Приморье находятся в режиме ожидания, почти без денег и без возможности начать работать из-за отсутствия документов. И помочь людям в трудную минуту важно. Потому что мы все люди, потому что мы никак не различаемся. У нас у всех примерно одинаковые проблемы, мы все хотим примерно одинаковую жизнь. Спокойную, хорошую, где мирное небо, никто никого не обижает», — рассказывает в интервью ИА REGNUM волонтёр из Приморья.

Ульяна Старостина, , 19:48 — REGNUM Анастасия Некрасова — учитель начальных классов и волонтёр из поселка Врангель в Приморском крае. Именно здесь, в 200 километрах от Владивостока, разместили более 300 вынужденных переселенцев с Украины и из Донбасса. Всех, кто приехал из зоны боевых действий, заселили в гостиничный комплекс «Восток». Эти люди, потерявшие членов семьи, лишившиеся домов и имущества, заболевшие и морально истощенные, оказались за тысячи километров от родины. Они спасают самое дорогое — жизнь, несмотря на руины прошлого, пытаясь выстроить свой собственный, спокойный новый мир. И такие люди, как Анастасия, помогают им в этом, оказывая помощь и поддержку в трудную минуту.

Беженцы с Украины в Приморье Пресс-служба правительства Приморья

В интервью ИА REGNUM Анастасия рассказала о работе волонтера и обязанностях, а также о печальной судьбе Бабушки из Мариуполя, которой она помогает преодолеть возникающие бытовые проблемы.

Анастасия Некрасова: В Российском союзе молодежи я состою четыре года точно. И в этом году у нас открылся корпус социального, экологического добровольчества. Так я и стала работать с беженцами. Изначально нас администрация попросила помочь переселить беженцев с Украины в гостиницу «Восток». И там оказалась Бабушка, за которой меня и «закрепили» как волонтёра. У неё была операция на ноге, ей сложно передвигаться, она маломобильная. Фактически инвалид. А её поселили аж на пятый этаж, и ей тяжело сходить в магазин, даже те же самые документы оформить, лекарства купить. Поэтому нам поступило предложение поухаживать за ней, выполнить какие-то просьбы, куда-то сбегать, что-то оформить. То есть, если что-то нужно, она мне звонит, и я к ней прихожу. Она составляет мне список, и я иду уже по нему всё покупаю, приношу все с чеками, чтобы сразу было видно, что все по-честному. Она говорит: «Я тебе верю, я тебе верю». Постоянно слышу «Настенька». Очень добрая Бабушка. У меня недавно, тем летом, умерла моя бабушка. Для меня это была трагедия. Мне кажется, это, наверное, какая-то судьба.

Забота Приморский центр социального обслуживания населения

А откуда приехала Бабушка, которой Вы помогаете? Как давно она в Приморье?

Анастасия Некрасова: Она приехала сюда в апреле, я работаю с ней около трёх недель. А сама она из Мариуполя. Очень грустная у неё история. Когда самолеты прилетели бомбить город, загудела сирена, и она выбежала из дома в том, в чём была. И всё… Дом, можно сказать, оказался до основания разрушен. Весь многоэтажный дом, поэтому многие лишились квартир. Она потеряла совсем молодую дочь во время бомбежки. Одна вернулась в Россию. Сама родилась в Сучане, это Приморский край, молодость у неё тут прошла, а потом они с родителями переехали на Украину. Говорит, что люди в России добрее. Не знаю, правда это или нет, но это её мнение. Потерять квартиру, дом — это трагедия. Она говорит, что приехала сюда без ничего, как бомж. Так бы она могла продать квартиру, у нее было бы какое-то имущество, и она бы могла переехать сюда спокойно, со средствами, со всем. А получилось совсем по-другому.

Россия выделяет беженцам по 10 тысяч рублей. Но суть в том, что три тысячи из этих денег они должны потратить на оформление гражданства. И для Бабушки это печально, ведь деньги и так небольшие, куда-то уехать, да даже просто квартиру снять не получится. И она понимает, что гостиница — это же тоже временная мера, надолго люди там не останутся, тем более молодые, они найдут способ, как снять квартиру, работать.

Вы сказали, что она недавно перенесла операцию. Как у неё сейчас со здоровьем? Как чувствуют себя беженцы?

Анастасия Некрасова: Она вот недавно заболела. Они вообще там все простуженные, потому что, говорят, во время бомбежки их всех отправили в подвалы. А в бомбоубежище они сидели на бетонном полу, без особых условий. И многие, кто с ней был, попростывали. У кого-то бронхит, у кого-то ну очень тяжелые случаи. Она тоже попала в больницу, её повезли на скорой в Находку, и там ее лечили где-то около недели, но до конца не вылечили. Соответственно, прописали ряд медикаментов, чтобы она еще долечилась в гостинице. Лекарства, на самом деле, выписывают очень недорогие, поэтому проблем не возникает.

Медицинское обследование беженцев в Находкинской больнице Правительство Приморского края

А что дальше ждёт Бабушку?

Анастасия Некрасова: У неё есть сестра во Владивостоке. Вопрос с её переездом пока решается, они всё ещё думают, как это организовать. Потому что пока она не может сдвинуться с места, потому что не решены ключевые вопросы: оформление гражданства и получение денег, чтобы хотя бы доехать до сестры. А сейчас ещё поднялась очень сильно цена на билет до Владивостока. Раньше он стоил примерно 850 рублей, а сейчас он стоит 990 рублей. Это большой скачок цены. К тому же моей подопечной Бабушке надо ехать из Врангеля на одном автобусе, а потом пересаживаться в Находке на другой автобус, и еще же перевозить все свои вещи. И это при условии, что у нее с ногами проблемы.

А есть ли вариант привлечь волонтёров с машиной?

Анастасия Некрасова: Это очень тяжело, потому что у нас волонтеры в основном несовершеннолетние или молодежь. То есть именно конкретно взрослых людей со своим транспортом у нас нет.

А можно ли привлечь сторонних людей?

Анастасия Некрасова: Суть в том, что они будут помогать, но не за спасибо. Потому что это время, это средства на тот же самый бензин… В этом состоит проблема.

А что самое главное сейчас для беженцев?

Анастасия Некрасова: Получить гражданство. Когда придут вот эти вот деньги, 10 000 подъемных, там уже оформят гражданство. И от этого, как говорится, будут плясать. Беженцы сейчас вообще в режиме ожидания находятся, без денег и без возможности начать работать из-за отсутствия документов.

Регистрация беженцев Александр Погожев © ИА REGNUM

Не возникает ли гуманитарных проблем?

Анастасия Некрасова: Гостиница «Восток» обеспечила беженцев трехразовым питанием, люди не голодают. Но гостиница — это же ненадолго. Будем надеяться, что гостиница их будет обеспечивать до тех пор, пока люди смогут хотя бы элементарно снять квартиру, чтобы было где жить.

Почему важно помогать беженцам? Планируете ли дальше заниматься волонтерством?

Анастасия Некрасова: Помочь людям в трудную минуту важно. Если бы мы, допустим, оказались в той же ситуации, то кто-нибудь бы нам помог. И я бы хотела стать этим человеком, который поможет в трудной ситуации другому. Потому что мы все люди, потому что мы никак не различаемся. У нас у всех примерно одинаковые проблемы, мы все хотим примерно одинаковую жизнь. Спокойную, хорошую, где мирное небо, никто никого не обижает. Это очень важно. Людям надо помогать.

Я бы с удовольствием и больше бы занималась волонтерством. Но я живу на отшибе. Это далекий район, поэтому даже до Береговой мне нужно ехать на автобусе, до него просто так не дойдешь. Так бы я занималась этим больше. Людям важно помогать.

Читайте ранее в этом сюжете: В Вологодской области открывается молодежный форум «Экосистема»