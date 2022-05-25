София, , 19:01 — REGNUM Второй за день пожар вспыхнул после удара молнии в горах неподалеку от Рильского монастыря на юго-западе Болгарии. Об этом 25 мая сообщает БНР. Данных о погибших и раненых нет.

Молния вблизи

По предварительной информации, в 17:20 мск загорелся сосновый лес в труднодоступном районе Владычиной Поляны в двухстах метрах от монастырского комплекса. На место происшествия выехало восемь пожарных расчетов.

Напомним, накануне, 25 мая, у Рильского монастыря загорелся горный лесной массив. В результате были эвакуированы сотни жителей близлежащих районов, а также сотрудников указанного музейного комплекса.

Рильский монастырь включён в перечень Всемирного наследия ЮНЕСКО. Ежегодно исторический комплекс посещают до 250 тысяч туристов.

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