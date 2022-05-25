Амстердам, , 19:45 — REGNUM Ведущий профсоюз журналистов в Нидерландах подал иск против запрета российских государственных СМИ в Европейском союзе, ссылаясь на нарушение прав европейских граждан на свободу информации, сообщает 25 мая Reuters.

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Ранее в рамках санкций против Москвы ЕС ограничил доступ к телеканалам Russia Today и Sputnik, утверждая, что они якобы «распространяют пропаганду».

В иске голландских журналистов, поданном в суд ЕС, говорится, что данный запрет является чрезмерны и что политики в принципе не должны иметь права вводить цензуру.

«Если вы говорите о санкциях, то их идея заключается в том, чтобы Россия была наказана. Однако в реальности вы наказываете европейский народ, так как вы не относитесь к нему как к взрослому населению и перекрываете ему доступ к информации», — заявил Томас Брюнинг из Нидерландской ассоциации журналистов (NVJ).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американский техногигант Microsoft объявил о намерении удалить из магазина Windows приложение RT, а также запретить свою рекламу на сайтах российских государственных СМИ.

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