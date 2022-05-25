Вашингтон, , 18:55 — REGNUM Модель Кейт Мосс дала показания в суде по делу о клевете актёров Джонни Деппа и Эмбер Хёрд. Об этом 25 мая пишет Deadline.

Джонни Депп Georges Biard

Как отмечает издание, Мосс выступила на стороне бывшего возлюбленного Деппа и опровергла информацию о том, что он применял к ней физическое насилие. «Он никогда не толкал меня, не пинал и не сбрасывал с лестницы», — заявила модель.

Ранее в своих показаниях Эмбер Хёрд сослалась на слухи о том, что ещё в 90-х Джонни Депп проявлял насилие по отношение к своей девушке Кейт Мосс. Якобы на одной из вечеринок он столкнул её с лестницы.

ИА REGNUM напоминает, что Джонни Депп и Кейт Мосс состояли в отношениях в период с 1994 по 1998 год. После этого актёр начал встречаться со своей коллегой Ванессой Паради, с которой прожил 16 лет.

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