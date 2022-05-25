Лондон, , 18:55 — REGNUM В ближайшее летнее трансферное окно лондонский «Челси» могут покинуть до семи футболистов. Как сообщает журналист Мэтт Лоу, летом «пенсионеров» могут покинуть Тимо Вернер, Хаким Зиеш, Кеннеди, Кристиан Пулишич, Росс Баркли, Кепа Аррисабалага и Маркос Алонсо.

Ранее сообщалось, что «Челси» планирует в ближайшее летнее трансферное окно подписать нападающего сборной Англии и «Манчестер Сити» Рахима Стерлинга.

В завершившемся сезоне Английской Премьер-лиги 2021/22 Тимо Вернер принял участие в 21-м матче регулярного чемпионата, в котором отметился четырьмя забитыми мячами и одной результативной передачей. Также нападающий получил одну желтую карточку.

Трансферная стоимость немецкого нападающего, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 42 миллиона евро.