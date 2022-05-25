Москва, 25 мая 2022, 20:33 — REGNUM Казахстан ориентируется на другие страны, и России нужно менять политику по отношению к этому государству. Об этом 25 мая заявил ИА REGNUM кандидат исторических наук, доцент факультета международных отношений, политологии и зарубежного регионоведения РГГУ Вадим Трухачёв.
«Это очередной пример того, что Казахстан нельзя считать союзником России. Мы являемся для него всего лишь «одним из» партнёров, а его элита куда больше смотрит на США, ЕС и Турцию», — заявил эксперт.
По мнению Трухачёва, Россия должна относиться к Казахстану аналогичным образом.
«Россия должна увязывать своё отношение к Казахстану с положением там русского населения», — заключил политолог.
Напомним, что Казахстан заморозил активы дочерних российских банков в размере $21,5 млн.