Тюмень, 25 мая 2022, 18:44 — REGNUM В Тюмени проводится прокурорская проверка инцидента в городской филармонии во время концерта, посвящённого Дню славянской письменности и культуры, на котором дети падали в обморок. Об этом сообщила на брифинге старший помощник прокурора Тюменской области Светлана Ильиных.
Она пояснила, что инцидент произошёл во второй половине дня. Дети находились на сцене по некоторым сведениям около часа.
«Причины плохого самочувствия детей устанавливается. Медицинская помощь никому не понадобилась», — отметила Светлана Ильиных.
Ка ранее сообщало ИА REGNUM, в Тюмени 24 мая выступающим на концерте в честь Дня славянской письменности и культуры детям стало плохо. Директор Тюменской филармонии Александр Березин объяснил инцидент волнением детей перед выступлением
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