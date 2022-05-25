Тюмень, 25 мая, 2022, 18:44 — ИА Регнум. В Тюмени проводится прокурорская проверка инцидента в городской филармонии во время концерта, посвящённого Дню славянской письменности и культуры, на котором дети падали в обморок. Об этом сообщила на брифинге старший помощник прокурора Тюменской области Светлана Ильиных.

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Она пояснила, что инцидент произошёл во второй половине дня. Дети находились на сцене по некоторым сведениям около часа.

«Причины плохого самочувствия детей устанавливается. Медицинская помощь никому не понадобилась», — отметила Светлана Ильиных.

Ка ранее сообщало ИА REGNUM, в Тюмени 24 мая выступающим на концерте в честь Дня славянской письменности и культуры детям стало плохо. Директор Тюменской филармонии Александр Березин объяснил инцидент волнением детей перед выступлением