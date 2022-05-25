Москва, , 18:45 — REGNUM В России минимальный размер оплаты труда будет с 1 июня увеличен на десять процентов, заявил 25 мая президент РФ Владимир Путин на заседании президиума Госсовета по соцполитике.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

Таким образом, МРОТ составит 15 278 рублей в месяц.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент анонсировал увеличение с 1 июня величины прожиточного минимума. Он составит в среднем по стране 12 919 рублей. Кроме того, на десять процентов повышаются пенсии неработающим пенсионерам.

Читайте ранее в этом сюжете: МРОТ должен компенсировать снижение реальных доходов — эксперт