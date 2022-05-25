Москва, 25 мая 2022, 18:45 — REGNUM В России минимальный размер оплаты труда будет с 1 июня увеличен на десять процентов, заявил 25 мая президент РФ Владимир Путин на заседании президиума Госсовета по соцполитике.
Таким образом, МРОТ составит 15 278 рублей в месяц.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент анонсировал увеличение с 1 июня величины прожиточного минимума. Он составит в среднем по стране 12 919 рублей. Кроме того, на десять процентов повышаются пенсии неработающим пенсионерам.
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