Москва, 25 мая, 2022, 18:45 — ИА Регнум. В России минимальный размер оплаты труда будет с 1 июня увеличен на десять процентов, заявил 25 мая президент РФ Владимир Путин на заседании президиума Госсовета по соцполитике.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Таким образом, МРОТ составит 15 278 рублей в месяц.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент анонсировал увеличение с 1 июня величины прожиточного минимума. Он составит в среднем по стране 12 919 рублей. Кроме того, на десять процентов повышаются пенсии неработающим пенсионерам.