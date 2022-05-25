Майкоп, 25 мая, 2022, 18:42 — ИА Регнум. Власти Адыгеи в ближайшие годы намерены решить вопрос о создании новых школьных мест и ликвидации двухсменной формы образования. В этих целях до 2024 года будут построены пять школ. Эти задачи будут поддержаны выделением денежных средств из федерального центра. Об этом сообщил глава республики Мурат Кумпилов в своем телеграм-канале.

Dvinaland.ru Новая школа

По его словам, правительство РФ ранее запланировало выделить республике более 2,5 млрд рублей. В настоящее время сумма субсидии увеличена более чем на 1 млрд рублей.

Одна из школ появится в восточной части столицы Адыгеи. В ней будет создано 1100 ученических мест. В Тахтамукайском районе, который отличается особой плотностью населения, будут построены четыре школы, в том числе на 250 мест в ауле Старобжегокай, на 1100 мест — в ауле Новая Адыгея и две школы на 1100 мест — в поселке Яблоновском. Строительство трех их них начнется уже в 2022 году.