Милан, Италия, 25 мая 2022, 18:38 — REGNUM 40-летний таранный центрфорвард «Милана» и сборной Швеции по футболу Златан Ибрагимович пропустит ближайшие 7-8 месяцев из-за операции на колене. Об этом 25 мая сообщили на официальном сайте «россонери».
По информации источника, сегодня, 25 мая, шведу пришлось сделать операцию, чтобы убрать нестабильность путем реконструкции крестообразной связки и восстановления мениска.
В прошлом сезоне итальянской Серии А 2021/22 Златан Ибрагимович принял участие в 23-х матчах регулярного чемпионата, в которых отметился восемью забитыми мячами и двумя результативными передачами. Также шведский нападающий получил две желтые карточки.
«Милан» подписал Златана Ибрагимовича 2 января 2020 года. Футболист перешел из «Лос-Анджелес Гэлакси» на правах свободного агента.