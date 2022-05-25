Милан, Италия, , 18:38 — REGNUM 40-летний таранный центрфорвард «Милана» и сборной Швеции по футболу Златан Ибрагимович пропустит ближайшие 7-8 месяцев из-за операции на колене. Об этом 25 мая сообщили на официальном сайте «россонери».

Златан Ибрагимович Ardfern

По информации источника, сегодня, 25 мая, шведу пришлось сделать операцию, чтобы убрать нестабильность путем реконструкции крестообразной связки и восстановления мениска.

В прошлом сезоне итальянской Серии А 2021/22 Златан Ибрагимович принял участие в 23-х матчах регулярного чемпионата, в которых отметился восемью забитыми мячами и двумя результативными передачами. Также шведский нападающий получил две желтые карточки.

«Милан» подписал Златана Ибрагимовича 2 января 2020 года. Футболист перешел из «Лос-Анджелес Гэлакси» на правах свободного агента.