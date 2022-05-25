Вашингтон, 25 мая, 2022, 19:02 — ИА Регнум. Представитель службы кибербезопасности Google и бывший глава внешней разведки Великобритании заявили, что якобы «русские хакеры» создали веб-сайт для публикации электронных писем политиков, поддерживавших выход Великобритании из Европейского союза, сообщает 25 мая Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Хакеры

Речь идет о сайте под названием Very English Coop d’Etat, на котором можно найти личную переписку британского экс-шпиона Ричарда Дирлова, политика Гизелы Стюарт, историка Роберта Тумбса и других сторонников выхода Великобритании из ЕС, который был завершен в январе 2020 года.

На сайте сказано, что все эти люди входят в группу ярых сторонников Brexit. При этом утверждается, что именно эта группа тайно заправляет политикой в Соединенном Королевстве.

Агентству не удалось проверить подлинность электронных писем, но оно ссылается на двух жертв утечки, которые обвинили российское правительство в публикации своей переписки.

Шейн Хантли, возглавляющий в Goggle группу анализа и программного обеспечения, сообщил, что сайт якобы связан с хакерской группой Cold River из России. При этом американская технологическая компания не представила никаких доказательств, а лишь заявила, что её специалисты «отследили это с помощью технических индикаторов».