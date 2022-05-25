Москва, , 20:30 — REGNUM Наиболее вероятным вариантом поведения Белоруссии в случае военного конфликта вокруг Калининградской области будет пассивное участие. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 мая заявил ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров.

Калиниград на карте CIA World Factbook

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«В случае военного конфликта, ограниченного Калининградской областью, Белоруссия не сможет уклониться от выполнения союзнических обязательств. Однако формы оказания военной помощи со стороны Минска могут быть разными», — заявил эксперт.

Лукашенко может повторить тот же вариант, который имел место на Украине: предоставить территорию Белоруссии для прохода российских войск, но самому в боевых действиях не участвовать, полагает политолог.

«На практике сам блок НАТО вряд ли позволит Лукашенко отсидеться в углу. Ведь Польша имеет виды на белорусские земли и не упустит шанса, чтобы воспользоваться ситуацией и попытаться их вернуть. Лукашенко обречен плыть с нами в одной лодке» — заключил Александров.