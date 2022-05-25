Москва, , 18:37 — REGNUM Сражения выигрывают учителя, и это не просто красивая фраза, заявил 25 мая секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев в интервью изданию «Аргументы и факты».

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Он подчеркнул, что сейчас учителя фактически являются бойцами переднего края на фронте гибридной войны, развёрнутой против России.

«На мой взгляд, мысль, безусловно, верная. Тем более в условиях гибридной войны, которая сегодня развёрнута против России. И в ней педагоги находятся на переднем крае. Необходима персональная ответственность руководителей образовательных учреждений, выпускники которых не держали в руках книг, посвящённых героизму советского народа в годы Великой Отечественной войны, или имеют смутное представление о подвигах тех, кто воевал за Родину.

Нельзя задвигать вопросы патриотического воспитания молодёжи на факультативные занятия. В отчётах всё это описано красиво, а результата нет. В некоторых школах, в том числе частных, слово «патриотизм» считается устаревшим», — сказал Патрушев

«Полагаю, целесообразно отказаться от так называемой болонской системы образования и вернуться к опыту лучшей в мире отечественной образовательной модели.

Кроме того, необходимо предусмотреть существенное наращивание масштабов государственного заказа на создание произведений литературы и искусства, кинолент и телепрограмм, направленных на сохранение исторической памяти, воспитание гордости за нашу страну и формирование зрелого гражданского общества, ясно сознающего ответственность за её развитие и процветание.

Только в этом случае мы сможем успешно противостоять тем угрозам и вызовам, которые формируются коллективным Западом для влияния на индивидуальное, групповое и общественное сознание», — добавил секретарь Совета Безопасности России.

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