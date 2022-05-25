Бухарест, 25 мая 2022, 18:32 — REGNUM Правительство Румынии утвердило положение, предусматривающее введение в системе министерства внутренних дел страны 7880 новых должностей. Об этом 25 мая сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.
Согласно официальной информации, нововведение призвано упорядочить работу внутренних органов в рамках масштабной реформы МВД. Комментируя эту информацию, пресс-секретарь румынского правительства Даниэль Чербунару сказал:
Предполагается, что в ближайшее время указанные руководящие посты появятся в иммиграционной инспекции, пограничной полиции и жандармерии. При этом на соответствующие изменения из государственного бюджета не будет выделено ни одного лея.
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