Бухарест, 25 мая, 2022, 18:32 — ИА Регнум. Правительство Румынии утвердило положение, предусматривающее введение в системе министерства внутренних дел страны 7880 новых должностей. Об этом 25 мая сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Советский плакат. Каждая лишняя должность — помеха делу

Согласно официальной информации, нововведение призвано упорядочить работу внутренних органов в рамках масштабной реформы МВД. Комментируя эту информацию, пресс-секретарь румынского правительства Даниэль Чербунару сказал:

«Это не объявление о приеме на работу в правоохранительные структуры. Никаких дополнительных рабочих мест создано не будет, действующим стражам порядка придется совмещать несколько постов».

Предполагается, что в ближайшее время указанные руководящие посты появятся в иммиграционной инспекции, пограничной полиции и жандармерии. При этом на соответствующие изменения из государственного бюджета не будет выделено ни одного лея.