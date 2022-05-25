Москва, , 20:26 — REGNUM России нужно перестать оправдываться и развивать наступательную политику. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 мая заявил ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров.

Литва Иван Шилов © ИА REGNUM

Нам не надо стесняться и ограничиваться постоянными оправданиями и разъяснениями, как зачастую поступает российский МИД, полагает эксперт

«Угроза военного конфликта с НАТО постоянно возрастает из-за увеличения поставок оружия на Украину. Однако заявление сейма Литвы вряд ли несет за собой какие-то новые предпосылки к увеличению военных рисков. Это политическая декларация, попытка оказать психологическое воздействие на неустойчивые элементы внутри российской элиты», — заявил эксперт.

России нужна наступательная политика, уверен политолог.

«Например, в ответ на заявление литовского сейма, мы могли бы объявить Литву «нацистским государством», и для этого, кстати, имеются веские основания» — заключил Александров.

Напомним, что Сейм Литвы объявил РФ «террористическим государством».