Санкт-Петербург, , 18:30 — REGNUM 25 мая на официальном сайте санкт-петербургского «Зенита» объявили об уходе из клуба 29-летнего российского центрального полузащитника Магомеда Оздоева на правах свободного агента.

Магомед Оздоев Андрей Пронин © ИА REGNUM

В завершившемся сезоне Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 Магомед Оздоев принял участие в тринадцати матчах регулярного чемпионата, в которых отметился одним забитым мячом, одной результативной передачей и получил две желтые карточки.

За «Зенит» Оздоев выступал с 15 февраля 2018 года после перехода из казанского «Рубина» за 3,3 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость 29-летнего полузащитника, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 4 миллиона евро.