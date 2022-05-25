Лондон, , 18:28 — REGNUM Исполнитель Гарри Стайлс прервал выступление в Лондоне (Великобритания) из-за фаната. Об этом 25 мая пишет The Sun.

Английский певец Гарри Стайлс(сс)Lovclyhes

Как отмечает СМИ, Стайлс остановил концерт на некоторое время после того, как одному из фанатов в толпе стало плохо. «Мы продолжим, если все будут чувствовать себя хорошо», — добавил он, после чего продолжил шоу.

Ранее певица Halsey остановила концерт и попросила фанатов «вести себя как люди». Как отмечают многие СМИ, артисты стали внимательнее относиться к происходящему в толпе после трагедии на фестивале Astroworld Трэвиса Скотта, когда десять человек погибли из-за давки.

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