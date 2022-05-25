Москва, 25 мая, 2022, 18:28 — ИА Регнум. В России со следующего месяца на десять процентов вырастет размер пенсий неработающих пенсионеров, заявил 25 мая президент страны Владимир Путин на заседании президиума Госсовета по соцполитике.

Kremlin.ru Владимир Путин

Владимир Путин «Предлагаю с 1 июня этого года на 10% увеличить размер пенсий неработающих пенсионеров. С учётом нашего закона, с учётом законодательства».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, также со следующего месяца в России вырастет величина прожиточного минимума и МРОТ.