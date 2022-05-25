Путин объявил об увеличении размера пенсий неработающим пенсионерам
Москва, 25 мая, 2022, 18:28 — ИА Регнум. В России со следующего месяца на десять процентов вырастет размер пенсий неработающих пенсионеров, заявил 25 мая президент страны Владимир Путин на заседании президиума Госсовета по соцполитике.
Kremlin.ru
Владимир Путин
«Предлагаю с 1 июня этого года на 10% увеличить размер пенсий неработающих пенсионеров. С учётом нашего закона, с учётом законодательства».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, также со следующего месяца в России вырастет величина прожиточного минимума и МРОТ.