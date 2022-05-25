Грозный, 25 мая, 2022, 18:22 — ИА Регнум. В Чечне завершено расследование уголовного дела об убийстве 17-летней девушкой своего отца. Её признали психически нездоровой, и намерены лечить, сообщили 25 мая в пресс-службе Следственного комитета по региону.

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Из подробностей расследования стало известно, что в станице Ищерская в августе 2021 года девушка-подросток стала свидетелем бытового конфликта между родителями. Находясь в состоянии стресса, она не выдержала угроз отца убийством, высказанных её матери, и применения к женщине физической силы, нанесла ему несколько ножевых ранений и ударов тяжелым металлическим предметом по голове. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

«Комплексная психолого-психиатрическая судебная экспертиза обнаружила у девушки признаки психического расстройства, которое во время совершения преступления лишило ее возможности осознавать общественную опасность своих действий», — считают следователи.

Они направили в суд постановление для применения принудительной меры медицинского характера, которое утверждено прокурором.