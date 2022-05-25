Луганск, , 18:21 — REGNUM Боевые подразделения Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) взяли в оперативное окружение город Северодонецк и находящиеся там войска укронацистов, заявил 25 мая представитель военного ведомства ЛНР Андрей Марочко в эфире Первого канала.

Котёл Александр Погожев © ИА REGNUM

По его словам, Северодонецк плотно окружен с трёх сторон, а единственный ведущий из города мост накрывается огнём войск ЛНР.

«Мы действительно с трех сторон уже плотно закрыли данный населенный пункт. Перемещение из … Северодонецка осуществляется … по единственному мосту, который также под нашим огневым контролем. Поэтому сейчас уже… можно говорить, что город Северодонецк находится в оперативном окружении», — сказал Марочко.

Как сообщало ИА REGNUM, к утру 25 мая Вооруженные силы России, ДНР и ЛНР вышли к автотрассе Лисичанск — Артемовск и получили прямую возможность уничтожать любой транспорт украинских нацистов, идущий по ней.

Напомним, Лисичанск и Северодонецк разделены между собою только рекой и представляют из себя одну городскую агломерацию. Окружение и уничтожение Северодонецко-Лисичанской группировки укронацистов является одной из ближайших целей военной операции в Донбассе.

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